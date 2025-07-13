Ирина Роднина: Елизавета Туктамышева — уникум российского фигурного катания

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала уникума российского фигурного катания. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Роднина отметила, что зачастую при взрослении юные российские фигуристки не могут поддерживать должный уровень выполнения сложных технических элементов. «Единственный в этом плане уникум — это Елизавета Туктамышева. В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками», — посчитала депутат.

В июле 2024 года Туктамышева объяснила нежелание возвращаться в спорт. Спортсменка призналась, что устала от постоянных физических нагрузок. В данный момент она пропускает второй сезон подряд, но не объявляла о завершении карьеры.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы. Кроме того, в ее активе серебро чемпионата мира и бронза чемпионата Европы.