Женщина на восьмом месяце беременности рассказала о страхах из-за коронавируса

Американская журналистка и колумнистка Huffington Post Кристин Мид (Christine Meade), находящаяся на восьмом месяце беременности, рассказала в колонке для издания о том, как страшно вынашивать ребенка во время пандемии коронавируса, и что она делает, чтобы обезопасить себя и плод.

По словам беременной писательницы, из-за неясности всей ситуации и малоизученности нового вируса она живет по принципу «поживем — увидим». Помимо этого, она регулярно активно моет руки. Женщина отмечает, что сдалась непростым жизненным обстоятельствам, с которыми мир раньше не сталкивался.

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Мид также преподавала в колледже, будучи беременной. Когда она вела занятия, ей часто приходилось иметь дело с кашляющими и шмыгающими носом студентами, что очень ее волновало. Однако педагог признала, что это нормальная практика для школ: ученики не будут отставать и тратить время на пересдачи.

Журналистка также не понимает, что будет с миром, когда родится ее сын, и станут ли новые вирусы распространенной практикой из-за глобализации.

На данный момент в мире коронавирусом заражены 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи.

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