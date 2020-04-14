Россиянка с подозрением на коронавирус умерла в Эквадоре

Россиянка Елена Калистратова, у которой, предположительно, был коронавирус, умерла в Эквадоре. Об этом сообщил муж женщины Олег Некрасов в беседе с РИА Новости.

По словам Некрасова, Калистратова умерла в госпитале города Амбато от осложнения от респираторной инфекции после операции. При этом в заключении о смерти в качестве предшествующей обострению причины указана пневмония. В документе отмечено, что это мог быть случай COVID-19.

Отмечается, что россиянка жила в Эквадоре уже несколько лет.

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