ВОЗ дала прогноз по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения. Об этом во вторник, 14 апреля, на брифинге в Женеве рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает Reuters.

«Нам действительно не стоит ждать вакцину в ближайшие 12 месяцев или дольше», — дала она прогноз.

По словам Харрис, число новых случаев заражения коронавирусом в некоторых частях Европы постепенно снижается, но вспышки не заканчиваются. Если в Италии и Испании становится спокойнее, то в Великобритании и Турции эпидемия только набирает масштабы.

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Харрис также отметила, что большинство случаев заражения зафиксировано в США и Европе — около 90 процентов от общего числа. При этом в Китае, заявила представитель ВОЗ, главной угрозой считаются приезжие из зарубежья.

Российские вирусологи прогнозируют начало массового применения вакцины от коронавируса не раньше 2021 года. Ученые из США утверждают, что пандемия не прекратится, пока вакцина от SARS-CoV-2 не будет распространена повсеместно. По их мнению, это случится также не ранее весны следующего года.

Обе страны активно взаимодействуют друг с другом по вопросам борьбы с коронавирусом. Ранее стало известно, что в Россию из США привезли новый штамм SARS-CoV-2 — это поможет ускорить процесс работы над созданием вакцины.

По состоянию на 14 апреля в мире насчитывается почти два миллиона случаев заражения коронавирусом, излечились 464 тысячи человек.

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