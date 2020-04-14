В Россию завезли новый штамм коронавируса из США

В Россию из США завезли новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на Томскую таможню.

«В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины ввезла из США в Московский регион вирусные частицы», — заявили в ведомстве.

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Вирусные частицы, согласно сообщению, перемещались во флаконе объемом 23 на 0,6 миллилитра и весили 88 граммов. Для транспортировки продукции использовался термоконтейнер с хладоэлементами. Общий вес груза составил 4,5 килограмма.

Ранее в апреле сообщалось, что бразильским ученым удалось зафиксировать на фотографиях момент заражения клетки коронавирусом. На изображениях заметны темные точки, которые проникают в цитоплазму клетки, внутри которой расположено ее ядро с генетическим материалом. Финальный снимок содержит скопление частиц возбудителя инфекции в инфицированной клетке.

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