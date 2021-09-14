Китай призвал расследовать действия США в Афганистане

МИД КНР: США не должны «выйти сухими из воды» после гибели в Афганистане мирных граждан

Китай призвал мировое сообщество провести расследование действий США в Афганистане, повлекших за собой гибель мирных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Речь идет об авиаударе американского беспилотника. В результате атаки погибли от десяти до 12 человек.

Дипломат считает, что недопустимо давать Соединенным Штатам возможность «выйти сухими из воды» и избежать ответственности, «не считаясь ни с кем». «Необходимо провести тщательную проверку, и США должны предоставить отчет афганскому народу и всему мировому сообществу», — подчеркнул Лицзянь.

29 августа американский беспилотник атаковал начиненный взрывчаткой автомобиль — погибла афганская семья, в том числе шестеро детей.

Пентагон отвергает все обвинения, подчеркивая, что США своими действиями предотвратили в Кабуле новый теракт у аэропорта имени Хамида Карзая. Американское ведомство заявляет, что операция была хорошо спланирована, а сведения о личности находившегося в машине террориста являлись достоверными.