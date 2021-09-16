Захарова припомнила Франции «Мистрали» на фоне разрыва сделки с Австралией

Мария Захарова: разрыв контрактов — привычное дело для Парижа, как в случае с «Мистралями»

Разрыв важных контрактов — привычное дело для Парижа, как в случае с российско-французской сделкой по авианосцам «Мистраль». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала заявления главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана о гневе и горечи на фоне выхода Австралии из договора с компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Она напомнила, что в 2015 году по инициативе Парижа было расторгнуто соглашение с Москвой по строительству кораблей-вертолетоносцев «Мистраль». «Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — сыронизировала Захарова.

Ранее сообщалось, что после создания альянса AUKUS Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской судостроительной компанией Naval Group, которое в СМИ называли «сделкой века». Министр иностранных дел Франции Ле Дриан счел подобный шаг «ударом в спину». Он подчеркнул, что доверительные отношения между Канберрой и Парижем оказались подорваны.

В 2011 году Россия договорилась с Францией о строительстве двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства Mistral («Мистраль»). Контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро был разорван в 2015 году из-за событий на Украине и введения санкций против России. Впоследствии корабли у Франции купил Египет.