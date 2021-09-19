США поздравили свои ВВС изображением российских истребителей

Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы (ВВС) с 73-летием изображением с очертаниями советско-российских истребителей Су-27. Соответствующий пост появился в Twitter командования в субботу, 18 сентября.

На размещенной в сети публикации изображены силуэты трех истребителей белого цвета, взмывающих в небо на столбах реактивного пламени синего и красного цветов. «С днем рождения, ВВС США!» — гласит подпись на открытке.

Пользователи сети посмеялись над изображением в комментариях под постом. «Вообще-то, день Военно-воздушных сил Российской Федерации был 12 августа», «А ничего, что на картинке нарисованы российские истребители?», «Жду, когда россияне поздравят свои ВВС изображением американских "Рапторов"», «Вы там что, с ума сошли?», «Я сейчас умру от смеха», — писали они.

В августе Британия сообщила о перехвате российского Су-24 у границ Румынии. В публикации утверждалось, что российский истребитель не согласовал план полета и не выходил на связь с авиадиспетчерской службой Румынии. Его якобы обнаружили вблизи от района полетной информации Бухареста. Британцы заявили, что Су-24 создавал угрозу безопасности для всех находящихся в воздушном пространстве.