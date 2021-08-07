ВВС Великобритании заявили о перехвате двух российских Ту-142

ВВС Великобритании заявили, что британские истребители перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 около воздушного пространства страны. Об этом передает РИА Новости.

Согласно заявлению британских военных, с авиабазы в шотландском городе Лоссимут (Lossiemouth) были подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолетами истребители Typhoon. О нарушении границ не сообщается.

Ранее заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что в прошлом году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен холодной войны. Так, по его словам, сейчас наблюдается тенденция потепления климата в Арктике, что способствует росту активности.

