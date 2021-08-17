Британия сообщила о перехвате российского Су-24 у границ Румынии

Королевские ВВС Великобритании сообщили о перехвате российского военного самолета, идентифицированного как Су-24, в воздушном пространстве над Черным морем недалеко от границ Румынии. Из-за сообщений о его приближении к румынской территории в воздух подняли истребитель «Тайфун», говорится в сообщении на сайте британского воздушного флота.

В публикации утверждается, что российский истребитель не согласовал план полета и не выходил на связь с авиадиспетчерской службой Румынии. Его якобы обнаружили вблизи от района полетной информации Бухареста. Британцы заявили, что Су-24 создавал угрозу безопасности для всех находящихся в воздушном пространстве.

Ранее в августе ВВС Великобритании заявили, что британские истребители перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 около воздушного пространства страны.