Мир
 
Последние новости
Сдавшую ЕГЭ в восемь лет россиянку не взяли на бюджет в МГУ
Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков
Мужчина отомстил укусившей его ядовитой змее и искусал ее до смерти
Чехия усомнилась в НАТО после провала США в Афганистане
Евросоюз признал победу «Талибана» в войне в Афганистане
Россиян предостерегли от главных ошибок при сдаче жилья в аренду
Воссоздано древнее магнитное поле Земли
Популярный российский комик раскрыл историю создания провального шоу на ТНТ
В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста
Новости партнеров
Прослушать новость

Британия сообщила о перехвате российского Су-24 у границ Румынии

Королевские ВВС Великобритании заявили о перехвате российского самолета над Черным морем
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Королевские ВВС Великобритании сообщили о перехвате российского военного самолета, идентифицированного как Су-24, в воздушном пространстве над Черным морем недалеко от границ Румынии. Из-за сообщений о его приближении к румынской территории в воздух подняли истребитель «Тайфун», говорится в сообщении на сайте британского воздушного флота.

В публикации утверждается, что российский истребитель не согласовал план полета и не выходил на связь с авиадиспетчерской службой Румынии. Его якобы обнаружили вблизи от района полетной информации Бухареста. Британцы заявили, что Су-24 создавал угрозу безопасности для всех находящихся в воздушном пространстве.

Ранее в августе ВВС Великобритании заявили, что британские истребители перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 около воздушного пространства страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВВС Великобритании заявили о перехвате двух российских Ту-142
США перехватили рекордное число российских самолетов со времен Холодной войны
Российский самолет прервал пресс-конференцию премьера Испании и президента Литвы