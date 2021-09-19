Макрон отменил визит в Швейцарию из-за срыва сделки по истребителям

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Швейцарию из-за отказа конфедерации покупать французские истребители. Об этом пишет издание Le Matin Dimanche.

О своем решении глава республики сообщил швейцарским властям через посла. Рабочая поездка была запланирована на ноябрь 2021 года и готовилась в течение шести месяцев.

Кроме того, французский лидер запретил все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне до лета 2022 года. Причиной стал срыв сделки по ВПК Швейцарией — для нужд армии власти конфедерации выбрали истребители США F-35.

При этом издание отмечает, что Берн продолжал диалог с Парижем по закупке истребителей Rafale после того, как принял окончательное решение по F-35.

Ранее в сентябре Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы (ВВС) с 73-летием изображением с очертаниями советско-российских истребителей Су-27. На публикации можно увидеть силуэты трех истребителей белого цвета, взмывающих в небо на столбах реактивного пламени синего и красного цветов.