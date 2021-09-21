Санитарный пропуск Макрона слили в интернет

Санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона, который он использовал в условиях пандемии коронавируса, оказался в свободном доступе в интернете. Об этом сообщает телеканал BFM.TV.

Таким образом, любой желающий пользователь сети мог скачать пропуск, соответствующий данным паспорта французского лидера. На данный момент его деактивировали. Неизвестные также слили в интернет информацию о вакцинации политика.

В Елисейском дворце подтвердили факт утечки санитарного пропуска Макрона и назвали произошедшее дисциплинарным проступком. Предполагается, что QR-код сфотографировал и выложил в сеть некий медицинский работник, имеющий доступ к базе данных всех вакцинированных французов. По факту происшествия возбудили расследование.

17 сентября сообщалось, что суд города Тулон во Франции приговорил активиста, изобразившего Макрона в виде Адольфа Гитлера на рекламном щите, к штрафу в размере десяти тысяч евро. Таким образом автор плаката высказался против введения в стране санитарных пропусков и ужесточения антиковидного режима. 62-летнего Мишель-Анжа Флори осудили за публичное оскорбление государственного лидера.