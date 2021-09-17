Путин помог французскому богачу организовать уникальную выставку

C 22 сентября в парижском музее Fondation Louis Vuitton, созданном по инициативе одного из богатейших людей мира, француза Бернара Арно, начинается выставка картин из собрания русских коллекционеров живописи, братьев Михаила и Ивана Морозовых. Как пишет Bloomberg, ее организации в 2016 году помог президент России Владимир Путин.

В 2016 году Арно вместе со своим советником Жан-Полем Клаври прибыл в Москву, чтобы лично поблагодарить главу российского государства за организацию выставки коллекции мецената Сергея Щукина. Клаври заметил, что тогда это было подарком не только Франции, но и Европе и миру — Путин дал разрешение на вывоз из страны уникального собрания полотен.

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Тогда же, по воспоминаниям Клаври, они с Арно обратились к президенту России с другой просьбой — позволить организовать еще одну выставку, и Путин согласился. Советник Арно вспоминает, что тогда он сразу позвонил в российские музеи. «Я сказал: "Ваш президент разрешил нам привезти коллекцию Морозовых в Париж, и теперь мы должны начать работать над этим"», — рассказал он.

Для организации выставки потребовались вложения в реставрацию полотен, поскольку в противном случае их было опасно вывозить. Кроме того, оплатить пришлось и новые стекла для картин, однако общую сумму трат Клаври назвать отказался.

Выставка должна была открыться еще в 2020 году, однако переносилась из-за пандемии. Она продлится до февраля 2022 года, посетителям представят около 200 картин. Бернар Арно сейчас занимает третье место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Его состояние достигает 158 миллиардов долларов. Арно возглавляет группу компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

