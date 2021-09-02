Один из богатейших людей совершил редкую ошибку

Холдинговая компания Financière Agache, принадлежащая Бернару Арно — третьему в рейтинге самых богатых людей мира, продала 5,5 процента акций французского ретейлера Carrefour по цене 19 долларов на общую сумму около 850 миллионов долларов до вычета налогов. Forbes сообщает, что один из богатейших людей мира совершил редкую для себя инвестиционную ошибку.

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Арно избавился от своей доли в Carrefour через 14 лет после первой инвестиции, которая не оказалась выгодной: акции упали почти на 70 процентов с момента покупки в марте 2007 года. Тогда компания Groupe Arnault (материнская компания Financière Agache) приобрела 9,8 процента акций в партнерстве с инвестиционными фирмами Colony Capital и Axon Capital. На тот момент стоимость доли Carrefour составила от 4,3 до 5 миллиардов долларов. В 2017 году партнеры расторгли сделку, оставив Арно 8,7 процента акций стоимостью 1,6 миллиарда долларов. В сентябре 2020 он начал продавать свою долю в Carrefour. Тогда Арно избавился от акций на сумму 410 миллионов долларов, понизив свою долю до 5,5 процента.

Инвестиции в Carrefour стали редкой ошибкой для миллиардера, если учесть, что его собственный капитал увеличился в шесть раз с 2012 года. В мае 2021 года с состоянием 186,3 миллиарда долларов Арно занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, где зафиксировался на шесть недель. На сентябрь 2021 года он занимает третье место в списке, и выход из Carrefour едва ли повлиял на его состояние, которое оценивается в 184,6 миллиарда долларов.

Forbes называет инвестиции в Carrefour необычными для Financière Agache, которая владеет активами в сфере моды и роскоши, однако в портфеле Арно есть и другие подобные примеры. В мае 2020 года частная инвестиционная компания L Catterton при поддержке Арно инвестировала 400 миллионов долларов в облигации компании-оператора трансатлантических и круизных маршрутов Norwegian Cruise Line. В марте 2021 года Norwegian выкупил их обратно более чем за 1 миллиард долларов, в результате чего Арно и его партнеры получили прибыль в 600 миллионов долларов.

В списке богатейших людей мира лидирует основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 201 миллиард долларов. Вторую строчку занимает генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск c состоянием 192 миллиарда долларов.