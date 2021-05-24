По версии Forbes, в мире появился новый самый богатый человек. Им стал французский бизнесмен, глава и основной владелец модного дома LVMH Бернар Арно, чье состояние оценивается в 186,3 миллиарда долларов.

Эта сумма на 300 миллионов больше текущей стоимости активов основателя Amazon Джеффа Безоса, который до сих пор считался богатейшим человеком в мире.

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На третьем месте в списке основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в 147,3 миллиарда долларов. Также в первую пятерку вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (126 миллиардов долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (117,8 миллиардов).

В состав холдинга LVMH входят модные бренды Luis Vuitton, Christian Dior, Hennessy, Givenchy, Kenzo и Bulgari.

Рост благосостояния Арно (на 110 миллиардов долларов за последние 14 месяцев) издание связывает с хорошими показателями компаний во время пандемии коронавируса. По итогам первого квартала 2021 года выручка LVMH составила 17 миллиардов долларов, превысив прошлогодний результат на 32 процента.