Список миллиардеров с состоянием больше 100 миллиардов долларов расширился

Состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета превысило 100 миллиардов долларов, в связи с чем список миллиардеров с таким состоянием расширился до пяти человек. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство оценивает состояние Баффета в 100,4 миллиарда долларов.

В рейтинге Forbes Real-Time Баффет занимает пятую строчку с капиталом в 100,3 миллиарда долларов. В пятерку самых богатых жителей планеты также входят основатель Amazon Джефф Безос (179,6 миллиарда долларов), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (165,1 миллиарда), владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (158,5 миллиарда) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс (125,6 миллиарда).

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Bloomberg отмечает, что пересечение Баффетом отметки в 100 миллиардов долларов особенно примечательно, если учесть, сколько денег он отдал на благотворительность. С 2006 года он пожертвовал свыше 37 миллиардов долларов.

Основанная Баффетом компания Berkshire Hathaway по итогам 2020 года заработала 42,5 миллиарда долларов. При этом в сентябре прошлого года инвестор оказался в числе самых обедневших американских богачей. Он потерял 7,3 миллиарда долларов.

Недавнее исследование Hurun Research Institute показало, что число миллиардеров во всем мире достигло 3228 человек. Совокупный капитал богатейших людей планеты по состоянию на середину января увеличился с 3,5 триллиона до 14,7 триллиона долларов.