Указавший на крах доткомов «индикатор Баффета» достиг критических значений

Так называемый индикатор американского инвестора и одного из богатейших людей мира Уоррена Баффета, указавший на крах доткомов, достиг критических значений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на блог Current Market Evaluation.

По состоянию на 11 февраля показатель достиг 228 процентов, его уровень на 88 процентов выше среднего исторического. Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась перед крахом рынков из-за лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х.

Как отмечает Bloomberg, у любого ученика Баффета, увидевшего это значение, может «возникнуть желание вскрикнуть от ужаса».

Принцип в 2001 году Баффет описал в журнале Fortune. Согласно ему, когда индикатор находится в диапазоне от 70 до 80 процентов, вкладывать свободные деньги в рынок безопасно. Когда же соотношение выше 100 процентов, рынок переоценен. При превышении индикатором отметки в 140 процентов рынок ждет крах. В такой ситуации следует избавляться от рисковых активов.

В апреле прошлого года аналитики заметили на фондовом рынке США верный признак грядущего краха, также ссылаясь на «индикатор Баффета».