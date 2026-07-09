Молдавия ограничила автономию Гагаузии

Конституционный суд Молдавии ограничил автономию региона Гагаузия, лишив ее права на собственную Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом пишет Gagauznews в своем Telegram-канале по итогам заседания инстанции.
«Статья закона об особом правовом статусе Гагаузии, которая давала автономии право иметь собственный ЦИК, который проводил бы выборы Народного собрания и башкана, признана неконституционной», — пишут журналисты.
Кроме того, неконституционными были признаны права на назначение глав полиции региона, спецслужбы и юстиции.
Это решение фактически аннулировало ключевые полномочия местных органов власти, тем самым остановив подготовку к выборам в местный парламент (Народное собрание). Предстоящие выборы в последний должны были пройти в ноябре.
Президент Молдавии Майя Санду неоднократно критиковала руководство Гагаузии, призывая к проведению «прозрачных и свободных выборов». В свою очередь, руководство автономии выступает за «прекращение давления» и налаживание диалога с центральными властями. На последних президентских выборах в Молдавии Санду набрала минимальное число голосов именно в Гагаузии.