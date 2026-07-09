Молдавия ограничила автономию Гагаузии

Конституционный суд Молдавии ограничил автономию Гагаузии, лишив права на собственный ЦИК

Конституционный суд Молдавии ограничил автономию региона Гагаузия, лишив ее права на собственную Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом пишет Gagauznews в своем Telegram-канале по итогам заседания инстанции.

«Статья закона об особом правовом статусе Гагаузии, которая давала автономии право иметь собственный ЦИК, который проводил бы выборы Народного собрания и башкана, признана неконституционной», — пишут журналисты.

Кроме того, неконституционными были признаны права на назначение глав полиции региона, спецслужбы и юстиции.

Это решение фактически аннулировало ключевые полномочия местных органов власти, тем самым остановив подготовку к выборам в местный парламент (Народное собрание). Предстоящие выборы в последний должны были пройти в ноябре.

Президент Молдавии Майя Санду неоднократно критиковала руководство Гагаузии, призывая к проведению «прозрачных и свободных выборов». В свою очередь, руководство автономии выступает за «прекращение давления» и налаживание диалога с центральными властями. На последних президентских выборах в Молдавии Санду набрала минимальное число голосов именно в Гагаузии.