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17:46, 9 июля 2026Бывший СССР

Молдавия ограничила автономию Гагаузии

Конституционный суд Молдавии ограничил автономию Гагаузии, лишив права на собственный ЦИК
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Конституционный суд Молдавии ограничил автономию региона Гагаузия, лишив ее права на собственную Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом пишет Gagauznews в своем Telegram-канале по итогам заседания инстанции.

«Статья закона об особом правовом статусе Гагаузии, которая давала автономии право иметь собственный ЦИК, который проводил бы выборы Народного собрания и башкана, признана неконституционной», — пишут журналисты.

Кроме того, неконституционными были признаны права на назначение глав полиции региона, спецслужбы и юстиции.

Это решение фактически аннулировало ключевые полномочия местных органов власти, тем самым остановив подготовку к выборам в местный парламент (Народное собрание). Предстоящие выборы в последний должны были пройти в ноябре.

Президент Молдавии Майя Санду неоднократно критиковала руководство Гагаузии, призывая к проведению «прозрачных и свободных выборов». В свою очередь, руководство автономии выступает за «прекращение давления» и налаживание диалога с центральными властями. На последних президентских выборах в Молдавии Санду набрала минимальное число голосов именно в Гагаузии.

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