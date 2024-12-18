Ладе Дэнс захотели запретить исполнять ее главный хит

Величковский потребовал запретить Ладе Дэнс исполнять песню «Девочка-ночь»

Композитор Леонид Величковский требует запретить российской певице Ладе Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) исполнять ее главный хит «Девочка-ночь» (Baby Tonight). Об этом сообщает Baza в Telegram.

По словам автора песни, ранее у него был договор с «Издательством Джем», которое работало с исполнительницей, однако компания, заявил он, не выполнила условия контракта и не платила ему. «Из-за этого договор расторгли. Поэтому "Издательство Джем" просто не могло давать разрешение на песню», — говорится в сообщении.

Композитор требует, чтобы с компании взыскали около шести миллионов рублей. Величковский указал на то, что пытался «решить вопрос мирно», но представители издательства не хотят идти на контакт.

Ранее стало известно, что Лада Дэнс хочет выйти замуж спустя 22 года после развода.

Лада Дэнс наиболее известна по хиту «Девочка-ночь», вышедшему в 1993 году. Также в ее репертуаре присутствуют такие песни, как «Але, Алеша» и «Аромат любви».