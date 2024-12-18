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16:43, 18 декабря 2024Культура

Ладе Дэнс захотели запретить исполнять ее главный хит

Величковский потребовал запретить Ладе Дэнс исполнять песню «Девочка-ночь»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Лада Дэнс

Лада Дэнс. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Композитор Леонид Величковский требует запретить российской певице Ладе Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) исполнять ее главный хит «Девочка-ночь» (Baby Tonight). Об этом сообщает Baza в Telegram.

По словам автора песни, ранее у него был договор с «Издательством Джем», которое работало с исполнительницей, однако компания, заявил он, не выполнила условия контракта и не платила ему. «Из-за этого договор расторгли. Поэтому "Издательство Джем" просто не могло давать разрешение на песню», — говорится в сообщении.

Композитор требует, чтобы с компании взыскали около шести миллионов рублей. Величковский указал на то, что пытался «решить вопрос мирно», но представители издательства не хотят идти на контакт.

Ранее стало известно, что Лада Дэнс хочет выйти замуж спустя 22 года после развода.

Лада Дэнс наиболее известна по хиту «Девочка-ночь», вышедшему в 1993 году. Также в ее репертуаре присутствуют такие песни, как «Але, Алеша» и «Аромат любви».

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