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15:49, 12 ноября 2024Культура

Звезда российской эстрады захотела выйти замуж спустя 22 года после развода

Певица Лада Дэнс заявила о готовности влюбиться спустя 22 года после развода
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) хочет выйти замуж спустя 22 года после развода. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам артистки, она готова снова влюбиться. При этом певица отметила, что не будет делать первый шаг. «Потому что я леди, понимаете? Леди первой не звонит. Себя не предлагает… Всегда кто-то добивается моего сердца. Это нормальное состояние, я к нему уже привыкла», — заявила звезда российской эстрады.

Исполнительница добавила, что самое важное для нее в отношениях — доверие. «Лучший мужчина, который твой. И тут сложно сказать, младше или старше. Как будет, так будет», — заключила она.

Ранее Лада Дэнс рассказала, что занялась реабилитацией после ДТП, произошедшего 5 августа 2023 года в подмосковном Подольске, еще на больничной койке.

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