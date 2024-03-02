Звезда российской эстрады рассказала о восстановлении после ДТП

Лада Дэнс занялась реабилитацией после ДТП еще на больничной койке

После ДТП, произошедшего 5 августа 2023 года в подмосковном Подольске, певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) занялась реабилитацией еще на больничной койке. Об этом артистка рассказала в интервью «АиФ».

По ее признанию, она не привыкла долго болеть, поэтому сразу же начала на больничной койке выполнять несложные упражнения. А как только встала на костылях, пошла в спортзал недалеко от ее палаты. Там вместе с инструктором звезда эстрады приступила к тренировкам на современных тренажерах.

Благодаря им Лада Дэнс «достаточно быстро пошла на поправку», потому что сам организм помогает «выкарабкаться из сложной ситуации, превозмогая боль». По ее словам, в первое время она боялась садиться в автомобиль, но сейчас уже преодолела страх и водит машину сама.

Она уже вернулась полностью к работе и спорту — может бегать, плавать в бассейне, заниматься на пилоне, йогой и танцами.

1 марта Лада Дэнс выступила на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Она попала в ДТП 5 августа 2023 года. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на носилках, после чего доставили в больницу. Позже певица рассказала о тяжелых последствиях аварии.