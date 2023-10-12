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11:13, 12 октября 2023Культура

Лада Дэнс рассказала о тяжелых последствиях ДТП

Лада Дэнс заявила, что после серьезного ДТП на ее лбу остался шрам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) рассказала о тяжелых последствиях аварии, которая произошла в августе этого года. Об этом она сообщила в разговоре с «Московским комсомольцем».

Артистка поведала, что сейчас «будто заново учится ходить».

«Шрам на лбу остался: он пока не проходит. Я его даже не скрываю. Это не первое сотрясение у меня. Я знаю, как жить после этого. В 23 года, помню, падала с лошади. У меня тоже было сотрясение. Я трое или четверо суток спала, не просыпаясь», — рассказала исполнительница о травмах.

Певица также напомнила, что в результате аварии получила перелом бедра и испытывает боль до сих пор: перед каждым выходом на сцену она должна колоть себе уколы. Дэнс добавила, что ее водитель, который является виновником ДТП, так и не вышел с ней на связь: ни разу не позвонил и не извинился.

Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на носилках, после чего доставили в больницу. Позже исполнительница рассказала о первых секундах после серьезного ДТП.

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    Анастасия Астахова
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