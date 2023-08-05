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19:23, 5 августа 2023Культура

Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске

«112»: певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в ДТП в Подольске

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске. Об этом сообщает «112».

Уточняется, что артистка находилась в такси, она получила черепно-мозговую травму.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших осматривают медики. Другие подробности проишествия в настоящий момент не приводятся.

Ранее сообщалось, что тягач сорвался с моста на трассе М-4 в подмосковном Ступино, рухнул и спровоцировал огненное ДТП. В результате ДТП в больнице с травмами оказались 42-летний водитель тягача и 40-летний владелец «газели». Сотрудники Госавтоинспекции начали разбираться в причинах случившегося.

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    Варвара Кошечкина
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