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14:36, 13 сентября 2023Культура

Лада Дэнс рассказала о первых секундах после серьезного ДТП

Лада Дэнс рассказала, как ее вынимали из машины в первые секунды после ДТП

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российская певица Лада Дэнс в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» рассказала о первых секундах после серьезной аварии, произошедшей в августе.

Артистка выразила благодарность очевидцам ДТП, которые оказали ей и другим пассажирам авто помощь.

Но надо сказать спасибо людям, которые вынимали меня из машины. Они меня, как ангела, несли, как пушинку. Эти водители поливали меня водой, разговаривали и отвлекали… "Только не теряй сознание, пока скорая едет"

Лада Дэнспевица

Дэнс добавила, что знала водителя, который был за рулем в тот день, и доверяла ему, однако после случившегося он перестал выходить с ней на связь и не принес свои извинения: «Хочу посмотреть ему в глаза и задать вопрос: "Ты чуть не угробил нас всех и даже не извинился?"».

Певица также добавила, что в момент столкновения вылетела с заднего сидения на переднее, так как не была пристегнута, о чем сейчас сильно сожалеет.

От тебя ничего не зависит, ты просто — раз и все. Сидишь в машине, потом хлопок, а затем мощнейший удар по голове — и я просто вылетела вперед. Это адская боль, ты не понимаешь, что происходит. И это снится мне каждый день теперь

Лада Дэнспевица

По ее словам, восстановление займет еще несколько месяцев. Сейчас Дэнс передвигается на костылях и уже дала несколько концертов: на сцене артистка выступала сидя.

Ранее в сети появилось видео с моментом ДТП, в котором пострадала певица.

Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.

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    Анастасия Астахова
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