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22:16, 20 августа 2023Культура

Появилось видео момента ДТП с Ладой Дэнс

Baza: появилось видео момента ДТП с Ладой Дэнс в Подмосковье

В сети появилось видео с моментом ДТП, в котором пострадала певица Лада Дэнс. Кадры публикует издание Baza.

На снятых на автомобильный видеорегистратор кадрах видно, как машина такси едет по левой полосе дороги, а затем врезается в стоящий внедорожник. При этом водитель практически не реагировал на препятствие. После удара такси отбросило на обочину.

Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.

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    Марина Совина
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