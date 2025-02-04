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10:12, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер впервые станет отцом

Блогер Дава и певица Мари Краймбрери впервые станут родителями
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Популярный российский блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, и его девушка, певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) впервые станут родителями. Видео, в котором пара дала понять о беременности артистки, опубликовано в их личных аккаунтах в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На выложенных звездами кадрах видно, что Краймбрери беременна. При этом никаких деталей о грядущем пополнении пара не раскрыла.

Поклонники заподозрили, что Краймбрери ждет ребенка, в декабре. Пользователи сети сделали такой вывод, поскольку заметили, что у певицы округлился живот и она стала предпочитать более мешковатую одежду.

Ранее о беременности объявила блогерша Ида Галич. «Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями», — написала она в соцсетях.

Перед этим стало известно, что популярный российский блогер Евгений Кулик стал отцом в третий раз. У блогера родился сын.

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