Популярный российский блогер стал отцом в третий раз

У блогера Евгения Кулика родился третий ребенок

Популярный российский блогер Евгений Кулик стал отцом в третий раз. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогер опубликовал фотографию, на которой он сидит на больничной кровати и держит на руках ребенка. Рядом с Куликом стоит его супруга Ригина Гайсина. «Кулик Лотерей Евгеньевич. 20.01.2025», — гласит подпись к фотографии.

Кулик и Гайсина женаты с 2018 года. В 2020-м у пары родилась дочь София, в 2022-м — сын Федор. Блогер стал известен благодаря сериалу «Остров», фильму «Я худею!», а также юмористическим роликам в Instagram. На его аккаунт в соцсети подписаны 3,1 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что популярная российская блогерша Ксения Дукалис впервые стала матерью. Об этом она написала в своем Telegram-канале. В комментариях ее поздравили с рождением ребенка.