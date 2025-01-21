Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:42, 21 января 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер стал отцом в третий раз

У блогера Евгения Кулика родился третий ребенок
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный российский блогер Евгений Кулик стал отцом в третий раз. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогер опубликовал фотографию, на которой он сидит на больничной кровати и держит на руках ребенка. Рядом с Куликом стоит его супруга Ригина Гайсина. «Кулик Лотерей Евгеньевич. 20.01.2025», — гласит подпись к фотографии.

Кулик и Гайсина женаты с 2018 года. В 2020-м у пары родилась дочь София, в 2022-м — сын Федор. Блогер стал известен благодаря сериалу «Остров», фильму «Я худею!», а также юмористическим роликам в Instagram. На его аккаунт в соцсети подписаны 3,1 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что популярная российская блогерша Ксения Дукалис впервые стала матерью. Об этом она написала в своем Telegram-канале. В комментариях ее поздравили с рождением ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      Анчелотти опроверг информацию о желании покинуть «Реал» по окончании сезона

      Российский участник СВО рассказал о спасшей его сослуживца детали

      Премьер Словакии Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

      Зеленский высказался об отношениях с Трампом

      Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией

      Названы главные проколы в нарядах гостей инаугурации Трампа

      ЕСПЧ отказался принять жалобу победившего в Румынии кандидата на отмену выборов

      Любители конспирологии назвали Меланию Трамп русским роботом-шпионом

      В США допустили секретный запуск Starshield

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше