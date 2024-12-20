Популярная российская блогерша впервые стала матерью

Блогерша Ксения Дукалис заявила, что стала матерью

Популярная российская блогерша Ксения Дукалис впервые стала матерью. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Вот кто спрашивал, когда время есть смотреть и слушать лекции — с ночным кормлением они вообще спасение», — написала блогерша.

В комментариях пользователи поздравили блогершу с рождением ребенка.

О беременности Дукалис объявила в августе. Она рассказала, что тщательно готовилась к тому, чтобы стать матерью, сдав все необходимые анализы. Инфлюэнсерша добавила, что они с супругом столкнулись с проблемами с зачатием ребенка из-за обнаруженного у Дукалис синдрома поликистозных яичников.

В 2022 году Дукалис вышла замуж на предпринимателя Давида Назаряна. Свадьба прошла в Армении. С торжеством блогершу поздравила журналистка Ксения Собчак.