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Популярная российская блогерша сообщила о замужестве

Блогерша Ксения Дукалис сообщила, что 19 августа выходит замуж

Фото: Екатерина Чеснокова \ РИА Новости

Популярная российская блогерша Ксения Дукалис сообщила, что выходит замуж. О торжестве она рассказала в пятницу, 19 августа, в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Так, у меня сегодня свадьба. Я только проснулась. (...) Переживаний не так много, как могло бы быть», — сказала Дукалис.

Другие подробности она не раскрыла.

Позднее телеведущая и журналистка Собчак в своем Telegram-канале поздравила блогершу с грядущим торжеством. Она опубликовала фотографию Дукалис в свадебном платье и отрывок интервью, вышедшего на YouTube в июле 2022 года. В нем Дукалис сообщила, что ее жениха зовут Давид и что он армянин. Она добавила, что свадьба пройдет в Армении 19 августа.

Во время беседы с телеведущей Дукалис также рассказала, почему YouTube-шоу «Подруги», в котором она вместе с другими ведущими обсуждала различные темы, прекратило свое существование. По ее словам, все участницы просто устали от проекта.

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Евгения Наумова
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