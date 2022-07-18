Известная блогерша назвала Собчак причину закрытия популярного YouTube-шоу

Блогерша Дукалис словами «все устали» объяснила причину закрытия YouTube-шоу «Подруги»

Известная российская блогерша Ксения Дукалис сообщила, что YouTube-шоу «Подруги» прекратило существование из-за усталости участниц от проекта. Причину закрытия популярного проекта она назвала в интервью журналистке Ксении Собчак, которое вышло на YouTube.

«Все устали. Мне кажется, это самая главная причина, все действительно устали», — объяснила Дукалис. По словам блогерши, в какой-то момент встречи участниц шоу перестали проходить «с огоньком». Говоря о сложностях, с которыми она сталкивалась при создании шоу «Подруги», Дукалис отметила, что у каждой из четырех ведущих YouTube-проекта был свой характер и свой график работы.

Дукалис также опровергла высказанное Собчак предположение о том, что одной из причин ее ухода и последующего закрытия проекта послужили денежные разногласия с его создательницей Татьяной Мингалимовой.

Проект «Подруги» начал выходить на YouTube в мае 2019 года. В выпусках Мингалимова, Дукалис, а также диджей Карина Истомина и блогерша Татьяна Старикова обсуждали различные темы. В апреле 2021 года Дукалис объявила, что уходит из шоу. Решение она объяснила тем, что проект перестал приносить ей прежнюю эмоциональную отдачу. После этого Мингалимова сообщила о закрытии «Подруг».

Ранее экс-резидент Comedy Club на телеканале ТНТ Олег Верещагин назвал причину ухода из программы. Он признался, что покинул проект из-за отсутствия напарника для совместных выступлений.