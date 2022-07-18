Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта

Комик Верещагин заявил, что покинул Comedy Club из-за отсутствия напарника для выступлений

Бывший кавээнщик, экс-резидент Comedy Club на телеканале ТНТ Олег Верещагин назвал причину ухода из проекта. О том, почему он покинул шоу, комик рассказал в интервью основательнице издания PeopleTalk Лауре Джугелии. Видео вышло на YouTube.

Верещагин отметил, что остался без напарника после ухода из программы юмориста Гавриила Гордеева, в дуэте с которым он выступал в Comedy Club. «Я показывал миниатюры всегда. Для этого нужен напарник», — объяснил он. По словам комика, после ухода партнера он пробовал выступать один, однако ему не понравилось то, как он справлялся с этой работой.

Собеседник журналистки также сравнил Comedy Club с огромным поездом, который почти никогда не останавливается на остановках и не ждет пассажиров. «Никто не будет говорить: "Давайте остановим весь поезд, чтобы один парень отдохнул, набрался сил, нашел себе напарника, и дальше будем двигаться". Ты либо едешь в этом поезде, либо выходи на остановке и жди следующий, помедленнее. Поэтому я вышел с этого поезда», — заявил Верещагин.

Олег Верещагин в начале двухтысячных годов играл в составе команды КВН «Парма», представлявшей Пермь. Позже вместе с другим участником команды Гавриилом Гордеевым он выступал в проектах «Смех без правил» и Comedy Club. После ухода из Comedy Club Верещагин стал резидентом Comedy Woman.

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