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13:20, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Известная российская блогерша объявила о беременности

Блогерша Ксения Дукалис объявила о беременности

Кадр: Дукалити / YouTube

Известная российская блогерша Ксения Дукалис (настоящая фамилия — Дукельская) объявила о беременности. О том, что она станет матерью, блогерша рассказала в видео на YouTube-канале.

«В целом, мне кажется, что достаточно хорошо у меня протекает беременность», — сказала Дукалис.

По словам блогерши, она тщательно готовилась к беременности и сдавала все необходимые анализы. Однако она столкнулась со сложностями с зачатием из-за синдрома поликистозных яичников. «Девочки, которые сейчас пытаются забеременеть и у них не получается, я очень сильно понимаю вашу боль и переживания», — обратилась она к зрительницам.

Дукалис также рассказала, что длительное время не хотела детей. О возможности завести ребенка блогерша начала задумываться ближе к 30 годам.

В августе 2022 года Дукалис вышла замуж. Ее супругом стал предприниматель Давид Назарян. Свадьба прошла в Армении.

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      Маргарита Щигарева
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