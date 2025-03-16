Певцы Мари Краймбрери и Дава поженились

Певец Дава поделился кадрами с церемонии бракосочетания с Мари Краймбрери

Популярный российский блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, и его возлюбленная, певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), поженились. Соответствующей информацией они поделились в своих Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летний артист разместил кадры с церемонии бракосочетания в честь своего дня рождения. На опубликованном видео знаменитости предстали в стенах ЗАГСа. При этом Дава был одет в классический черных костюм, а Краймбрери — в атласное белое платье.

«Это мой первый день рождения в новом статусе. В статусе, о котором я мечтал и загадывал каждый свой праздник. В свои 32 я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца», — написал Манукян.

В феврале Бузова отреагировала на новость о беременности девушки Давы. Бузова также выразила удивление, что «всем интересно» ее мнение относительно этой новости.