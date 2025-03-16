Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:26, 16 марта 2025Культура

Певцы Мари Краймбрери и Дава поженились

Певец Дава поделился кадрами с церемонии бракосочетания с Мари Краймбрери
Екатерина Ештокина

Кадр: @dava_m

Популярный российский блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, и его возлюбленная, певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), поженились. Соответствующей информацией они поделились в своих Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летний артист разместил кадры с церемонии бракосочетания в честь своего дня рождения. На опубликованном видео знаменитости предстали в стенах ЗАГСа. При этом Дава был одет в классический черных костюм, а Краймбрери — в атласное белое платье.

«Это мой первый день рождения в новом статусе. В статусе, о котором я мечтал и загадывал каждый свой праздник. В свои 32 я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца», — написал Манукян.

В феврале Бузова отреагировала на новость о беременности девушки Давы. Бузова также выразила удивление, что «всем интересно» ее мнение относительно этой новости.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы продолжаем и будем продолжать». В МИД Украины заявили, что ВСУ не прекратят операции в Курской области

    Певцы Мари Краймбрери и Дава поженились

    В российском селе погиб тракторист из-за атаки украинских военных

    Минобороны успешно запустило «Ангару» со спутниками

    Лавров призвал к прекращению применения силы против хуситов

    Рыбак из Перу провел в открытом море три месяца

    Такер Карлсон выразил уважение Путину

    Суд взыскал с дочерей не выжившего россиянина потраченные на его похороны деньги

    Российский актер Марк Эйдельштейн объяснил проблемы с военкоматом

    Хинштейн назвал число эвакуированных из Суджи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше