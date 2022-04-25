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В России предложили выдавать статус иноагента без иностранного финансирования

РБК: статус иноагента можно будет получить без иностранного финансирования
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / Агентство «Москва»

В России предложили выдавать журналистам и некоммерческим организациям статус «иностранного агента» даже в том случае, если они не получали иностранного финансирования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

Уточняется, что данная норма уже закреплена в законодательстве и распространяется на физических лиц, вне зависимости от гражданства. Однако авторы законопроекта предлагают распространить ее и на другие категории иноагентов. Как следует из документа, иноагентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под
иностранным влиянием в иных формах». При этом под такой поддержкой, помимо финансирования, подразумевается оказание иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, а также помощи в иных формах.

Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что «при наличии определенных признаков» под действие закона может попасть и коммерческая организация. Он пояснил, что это возможно, если компания начнет вести в России политическую деятельность, опираясь на зарубежное финансирование. В качестве примера депутат привел вмешательство в деятельность органов публичной власти и организацию митингов.

Ранее стало известно, что новый законопроект предлагает создать единый реестр иностранных агентов вместо четырех действующих, включающих НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлиц. Кроме того, иноагентам предлагается запретить преподавательскую, просветительскую, а также воспитательную работу с детьми.

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Ксения Назарова
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