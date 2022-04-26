В России смягчат закон об иноагентах

Глава СПЧ Фадеев анонсировал смягчение закона об иноагентах

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев в ходе лекции в МФТИ заявил, что закон об иностранных агентах смягчат. Фрагмент его выступления опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Фадеев заявил, что закон об иноагентах постоянно находится в повестке дня СПЧ. Он анонсировал его смягчение, добавив, что в другой стране это было бы невозможно.

«Но вообще это невозможная тема ни в какой другой стране: если политический деятель или СМИ получает деньги, скажем, из России и претендует на заметное место в политическом ландшафте, то его просто уничтожат. Без всякого закона. Такой представитель может быть только маргиналом», — подчеркнул он.

Глава СПЧ добавил, что невозможно получать средства для осуществления работы от правительств других стран.« Попробуйте в той же Германии открыть организацию на российские деньги. Я знаю такие, их блокируют», — заключил Фадеев.

Ранее Фадеев оценил возможную блокировку YouTube в России. Он заявил, что деятельность видеохостинга хочется ограничить. Фадеев отметил, что в то же время YouTube является каналом распространения правдивой информации.