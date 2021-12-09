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Путин ответил на вопрос об изменении закона об иноагентах

Президент Путин предложил обсудить с профессиональным сообществом закон об иноагентах

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложить обсудить законопроект об иностранных агентах с профессиональным сообществом. Об этом он заявил, отвечая на вопрос главы московского отделения Союза журналистов России Павла Гусева в ходе заседания Совета по правам человека. Трансляция доступна на YouTube-канале RT.

Гусев отметил, что соответствующий документ не обсуждался с профессиональным сообществом и требует доработки.

Путин в ответ заметил, что необходимо обеспечить свободу слова и неприкосновенность людей, обращающих внимание на изъяны общества. «Но нам нужно и защитить себя от того, чтобы кто-то не использовал инструменты внутри России для вмешательства, инструменты, которые привели бы к разрушению нашей страны», — добавил глава государства.

В начале декабря президент также отмечал, что закон об иноагентах должен отвечать целям, для которых он создавался, и при этом не нарушать права граждан.

В конце декабря 2020 года Путин подписал закон о регулировании деятельности признанных иностранными агентами физических лиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на зарубежные средства. Законопроект предусматривает обязательную маркировку материалов физлиц и организаций, которые имеют статус иностранных агентов.

Варвара Кошечкина
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