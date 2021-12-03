Путин высказался о работе закона об иноагентах

Президент Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

Закон об иноагентах должен отвечать целям, для которых он создавался, и при этом не нарушать права граждан. Так о его работе высказался президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства обсудил соответствующий закон с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. «Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы. Я знаю об этом», — отметил российский лидер в ходе беседы.

Он также подчеркнул, что разделяет мнение Памфиловой о необходимости внести в закон некоторые изменения, чтобы сделать его более «эффективным и точечным».

В конце декабря 2020 года Путин подписал закон о регулировании деятельности признанных иностранными агентами физических лиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на зарубежные средства. Законопроект предусматривает обязательную маркировку материалов физлиц и организаций, которые имеют статус иностранных агентов.