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17:48, 23 января 2024Интернет и СМИ

Покинувший Россию известный комик рассказал об общении с Ургантом

Покинувший Россию комик Романов заявил, что периодически общается с Ургантом

Фото: Мадонна Мур / YouTube

Бывший участник шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Романов, покинувший Россию, заявил, что периодически общается с телеведущим Иваном Ургантом. О взаимоотношениях с шоуменом он высказался в интервью каналу «Мадонна Мур», видео вышло на YouTube.

По словам Романова, после начала спецоперации на Украине он общался с Ургантом. Известный комик отметил, что они с бывшим коллегой по передаче обсуждали, как у них идут дела.

Ведущая канала поинтересовалась, почему они с Ургантом не встретятся. «Нет какого-то, наверное, большого стремления прям увидеться: "Нам надо увидеться, Вань, давай встретимся"», — ответил юморист. Вместе с тем Романов указал, что они с ведущим когда-нибудь обязательно увидятся и обсудят волнующие их вопросы.

Ранее комик раскрыл свой доход после отъезда из России. Романов заверил, что сейчас зарабатывает примерно столько же, сколько зарабатывал, когда выступал в России.

Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Комик участвовал в шоу Comedy Club, Stand Up и «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с телеканала он начал сотрудничать с передачей «Вечерний Ургант». В 2022 году юморист покинул Россию. Летом 2023 года стало известно, что Романов получил израильское гражданство.

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