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17:19, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Популярный в России комик получил гражданство Израиля

Бывший участник проекта Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Романов получил гражданство Израиля

Кадр: Дмитрий Романов / Youtube

Популярный в России комик, бывший участник проекта Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Романов получил гражданство Израиля. Об этом он рассказал в своем подкасте «Сила мысли», доступном на YouTube.

Романов рассказал, что получил паспорт Израиля недавно. «Теперь после получения гражданства израильского я чувствую себя здесь со всеми правами, среди своих, на своем месте, как будто я давно ехал домой и вот приехал», — признался он.

Говоря о жизни в Израиле, он также отметил одну особенность местных ресторанов. «Я заметил, что в ресторанах может быть интерьер и обстановка весьма так себе, но еда вкусная, а все в целом вокруг еды строится, а не вокруг красивого стола, стула», — добавил он.

Раннее Романов рассказал, какую максимальную сумму в месяц ему приносили выступления. По словам комика, однажды его месячный доход составил семь миллионов рублей.

Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Комик участвовал в проектах Comedy Club, Stand Up, «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с телеканала он начал сотрудничать с шоу «Вечерний Ургант». В 2022 году Романов эмигрировал в Израиль.

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    Олег Давыдов
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