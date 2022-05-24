Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Популярный комик раскрыл свой рекордный месячный заработок

Стендап-комик Романов рассказал, что однажды за месяц заработал семь миллионов рублей
Дмитрий Романов

Дмитрий Романов. Кадр: видео «вДудь» / YouTube

Популярный стендап-комик Дмитрий Романов рассказал, какую максимальную сумму в месяц ему приносили выступления. Свой рекордный заработок он раскрыл в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Запись их разговора доступна на YouTube.

По словам комика, в конце каждого месяца он подсчитывает, сколько ему удалось заработать за выступления. Как отметил Романов, однажды его месячный доход составил несколько миллионов рублей. «Я не помню, сколько [именно заработал]. (...) Семь миллионов рублей, может быть», — сказал он.

Также Романов сообщил, что недавно отказался от гонорарной системы оплаты труда и стал работать за процент с прибыли. «Когда ты работаешь за гонорар, у тебя все время какие-то проблемы. Какие-то организаторы, может, не сильно опытные (...),[и в результате] у вас все время какие-то качели, выяснения отношений. Поэтому проще работать за процент от прибыли. И это честно. Ты получаешь столько, сколько в итоге пришло людей», — объяснил он.

Ранее Романов рассказал, какой гонорар он получал за участие в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Стендапер признался, что гонорар за съемки был небольшим.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине
Психолог объяснил пристальное внимание к оспе обезьян
Россиянам назвали простой способ уберечь лук от черной плесени
Число зараженных оспой обезьян людей в Британии выросло
В Греции конфисковали иранскую нефть с российского танкера
50-летняя модель раскрыла секрет своей молодости и вызвала споры в сети
США оценили сроки отмены санкций против России
Великобритании предрекли убытки из-за изменения климата
Вице-премьер Хуснуллин заявил об отправлении бригад для восстановления Донбасса
Российский рыбак зацепился удочкой за провода и погиб перед супругой и детьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.