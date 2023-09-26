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14:15, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Выступавший на Первом канале комик раскрыл заработок после отъезда из России

Покинувший Россию комик Романов: один концерт приносит в среднем пять тысяч евро

Фото: @romahadima

Популярный стендап-комик Дмитрий Романов, выступавший в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, раскрыл свой заработок после отъезда из России. О том, сколько ему приносит в среднем один концерт за границей, юморист рассказал в эфире нового выпуска проекта «НеФорбсы», запись которого доступна на YouTube.

По словам Романова, сейчас он зарабатывает примерно столько же, сколько зарабатывал, когда выступал в России. «Люди есть, люди ходят, люди любят, я люблю их. Рад, что они ходят. (...) Даже если заниматься только стендапом, ничего больше не делая, можно нормально жить», — заявил он.

Покинувший Россию комик добавил, что сейчас один концерт приносит ему в среднем пять тысяч евро (примерно 510 тысяч рублей).

Ранее Романов рассказал, какой гонорар он получал за участие в «Вечернем Урганте». Юморист сообщил, что за один выпуск ему выплачивали меньше 100 тысяч рублей.

Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Комик участвовал в шоу Comedy Club, Stand Up и «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с телеканала он начал сотрудничать с передачей «Вечерний Ургант». В 2022 году юморист эмигрировал в Израиль.

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    Олег Давыдов
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