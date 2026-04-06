11:52, 6 апреля 2026Россия

Обломки БПЛА упали на территорию детсада при атаке ВСУ на российский портовый город

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территорию детского сада в Геленджике при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск. Об этом сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.

Расстояние между портовым городом Новороссийском и Геленджиком составляет 29 километров.

По данным оперштаба, от падения обломков БПЛА пострадало учреждение в микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике. Там выбило окна, погнуло железные конструкции прогулочных веранд, а также побило козырьки.

Как сообщил глава российского города-курорта Алексей Богодистов, детский сад временно закрыли для проведения аварийно-восстановительных работ. 120 воспитанников при необходимости распределят в близлежащие детсады.

Кроме того, уточняется, что в Геленджике пострадали несколько частных домов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе российский портовый город Новороссийск в ночь на 6 апреля. По последним данным, пострадали 10 человек.

