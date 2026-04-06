Кондратьев заявил о восьми пострадавших при атаке дронов ВСУ на Новороссийск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе российский портовый город Новороссийск. Последствия ночных ударов попали на видео.

Один из беспилотников упал на жилой дом — на кадрах зафиксировали момент прилета и мощный взрыв, после которого над одним из домов появилась огненная вспышка.

Повреждены по меньшей мере две квартиры многоэтажки. Также под удар попали промышленные здания и другие жилые дома.

В результате атаки пострадали несколько человек

Под удар попали Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Краснодарский край более двух часов.

Известно о восьми пострадавших, при этом двое из них — дети. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в больницах.

Местный житель помог пострадавшим эвакуироваться из многоэтажки

Очевидец рассказал Telegram-каналу Shot, как помогал людям выбраться из поврежденного дома. В момент прилета беспилотника россиянин был на улице.

«БПЛА врезался в одну из квартир, и после этого начался пожар», — сказал Евгений.

Он помог эвакуироваться пожилой женщине и ее коту, а также семье с детьми. После Евгений на велосипеде поехал к другому поврежденному дому, где пострадали трое людей. К этому моменту их увозили на скорой.

Военблогер назвал цель атаки беспилотников на Новороссийск

Украина хочет «переполовинить» возможности по отгрузке нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, поэтому пытается атаковать крупнейший российский нефтеналивной кластер на Черном море — Новороссийск. Такое мнение в Telegram-канале выразил военблогер Юрий Подоляка.

«Там тоже что-то прилетало по городу, но в целом главной целью были именно нефтеналивной терминал и инфраструктура обеспечивающая их работу», — заявил он.

В оперштабе Краснодарского края также заявили, что обломки украинских БПЛА в Новороссийске упали на территории двух предприятий, из-за чего произошли возгорания.