ВСУ атаковали российский город. БПЛА врезался в школу, в здании вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?

ВСУ атаковали Таганрог, в местной школе вспыхнул пожар

В небе над Таганрогом Ростовской области раздалось более 20 взрывов. В городе работают системы противовоздушной обороны. По словам местных жителей, взрывы раздавались в разных частях Таганрога. «В городе слышна сирена воздушной опасности, а также видны вспышки в небе», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot. Очевидцы также отметили, что слышали очереди из автоматического оружия и звуки мотора.

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу погиб один человек.

Юрий Слюсарь Губернатор Ростовской области

Позже мэр города Светлана Камбулова сообщила, что число пострадавших увеличилось до восьми. Она призвала горожан быть предельно осторожными.

Беспилотник врезался в здание школы

Украинский дрон врезался в здание школы в Таганроге. В учебном заведении начался пожар. По словам очевидцев, со стороны школы виден дым и пламя.

Telegram-канал Shot

Слюсарь также отметил, что зафиксированы возгорания и разрушения на земле, людей из поврежденных зданий эвакуировали. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

Глава города Таганрога, в свою очередь, отметила, что оперативные службы ответили на 49 вызовов. По ее словам, из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий.

Три страны разрешили пролет дронов ВСУ для ударов по России

Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов ВСУ через свою территорию для ударов по территории России. По данным Telegram-канала Mash, речь идет об атаках на Петербург, Ленобласть и северо-запад РФ. Отмечается, что ВСУ запускают дроны из Черниговской области. Так, через территорию России до северо-западных регионов беспилотникам пришлось бы лететь 850 километров. Такой маршрут авторы канала назвали практически нереальным.

Подтверждением того, что страны Прибалтики открыли небо для украинских дронов, стала самая массированная атака ВСУ на российские регионы за прошедший год. В ночь на 25 марта средства ПВО уничтожили 389 украинских БПЛА над территорией страны. Похожие объемы сбитых дронов фиксировались весной прошлого года, когда 28 мая Министерство обороны России отчиталось о 296 сбитых дронах.

Во время атаки под прицелом оказалась и Ленинградская область — над регионом было сбито 56 дронов. Также ВСУ атаковали Кронштадт, где несколько домов получили повреждения. Кроме того, дроны были замечены на крупнейший порт Балтийского моря, Усть-Лугу, — в нем действует нефтеналивной терминал.