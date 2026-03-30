Число пострадавших при атаке на Таганрог выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на Таганрог выросло до восьми

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу Ростовской области число пострадавших выросло до восьми. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram.

По словам градоначальницы, все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Кроме того, есть разрушения на земле — всего оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов. «Из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий», — написала Камбулова.

Она отметила, что угроза атаки беспилотников сохраняется.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об одном погибшем и одном пострадавшем при ударах по Таганрогу.