Число пострадавших при атаке на Таганрог выросло

00:16, 30 марта 2026Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Таганрог выросло до восьми
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу Ростовской области число пострадавших выросло до восьми. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram.

По словам градоначальницы, все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Кроме того, есть разрушения на земле — всего оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов. «Из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий», — написала Камбулова.

Она отметила, что угроза атаки беспилотников сохраняется.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об одном погибшем и одном пострадавшем при ударах по Таганрогу.

