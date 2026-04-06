Последствия мощной атаки ВСУ на крупный российский портовый город попали на видео

Очевидцы сняли на видео последствия мощной атаки ВСУ на Новороссийск

Последствия мощной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск, крупный российский портовый город попали на видео. Снятые очевидцами кадры публикует Shot.

На выложенных порталом кадрах видно, что после попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в здании начался пожар. Судя по видео, повреждения зафиксированы по меньшей мере в двух квартирах многоэтажки.

Налет на портовый город был совершен в ночь с 5 на 6 апреля. Известно, что при атаке ВСУ пострадали восемь человек, двое из них — дети.

Дроны на город летели тремя волнами.

