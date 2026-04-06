08:07, 6 апреля 2026Россия

Последствия мощной атаки ВСУ на крупный российский портовый город попали на видео

Очевидцы сняли на видео последствия мощной атаки ВСУ на Новороссийск
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Последствия мощной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск, крупный российский портовый город попали на видео. Снятые очевидцами кадры публикует Shot.

На выложенных порталом кадрах видно, что после попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в здании начался пожар. Судя по видео, повреждения зафиксированы по меньшей мере в двух квартирах многоэтажки.

Налет на портовый город был совершен в ночь с 5 на 6 апреля. Известно, что при атаке ВСУ пострадали восемь человек, двое из них — дети.

Дроны на город летели тремя волнами.

