США захотели ввести новые ограничения против России за нарушения прав человека

WSJ: США намерены ввести ограничения в отношении России и Китая за нарушения прав человека

Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции в отношении России и Китая из-за предполагаемых нарушений прав человека. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Предполагается, что основная часть санкций будет введена на основании «акта Магнитского». Как утверждают собеседники издания, в рамках дополнительных ограничений Вашингтон планирует заморозить активы в США высокопоставленных правительственных и военных чиновников, а также представителей деловых кругов, обвиняемых якобы в коррупции и нарушении прав человека. Кроме того, данным лицам хотят ограничить въезд в США.

Кроме того, американская администрация намерена ввести санкции против России якобы применение иранских дронов на Украине, а также против организаций КНР, вовлеченных в предполагаемое незаконное рыболовство в Тихом океане.

Ранее США ввели санкции против гражданина России Дмитрия Кудрякова и гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк, причастных к работе компаний в Гватемале и участвовавших в трех коррупционных схемах.

Закон назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского, которого арестовали в России в 2008 году. В 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». В соответствии с разработанным в США законом, санкциям подвергаются те, кто нарушает права человека.