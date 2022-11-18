США ввели санкции против россиянина и гражданки Белоруссии по «акту Магнитского»

США ввели санкции против гражданина России Дмитрия Кудрякова и гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк, причастных к работе компаний в Гватемале и участвовавших в трех коррупционных схемах. Санкции ввели на основании «акта Магнитского», говорится на сайте Минфина США.

Под рестрикции также попали три компании, зарегистрированные в Гватемале. Двух человек и компании обвиняют в краже природных ресурсов страны в области горнодобывающей промышленности.

«Мы поддерживаем народ Гватемалы и поддерживаем защиту природных ресурсов своей страны от эксплуатации извне», — отмечено в публикации.

Закон назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского, которого арестовали в России в 2008 году. В 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». В соответствии с разработанным в США законом, санкциям подвергаются те, кто нарушает права человека.