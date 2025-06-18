Лепса объявили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск Григория Лепса после обвинений из-за его поддержки СВО

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского исполнителя Григория Лепса. Это подтверждает информация от органов власти Украины, с которой ознакомилось РИА Новости.

Лепса объявили в розыск еще 4 марта 2025 года. До этого в СБУ сообщали, что певцу было заочно предъявлено обвинение в связи с его поддержкой специальной военной операции (СВО). Спецслужба также напомнила, что звезда российского шоу-бизнеса пообещал платить военнослужащим ВС России по 1 миллиону рублей за каждый ликвидированный танк Вооруженных сил противника (ВСУ).

В 2023 году российские артисты вручили участникам специальной военной операции (СВО) первые сертификаты за подбитую западную тяжелую технику. Представители шоу-бизнеса покрыли часть необходимой для поощрения военнослужащих суммы из личных средств.