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17:47, 23 июня 2023Россия

Артисты вручили участникам СВО первые сертификаты за подбитую западную технику

В Петербурге артисты вручили участникам СВО сертификаты за подбитую западную технику

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Петербурге артисты вручили участникам специальной военной операции (СВО) первые сертификаты за подбитую западную тяжелую технику. Об этом пресс-служба «Русской медиагруппы» сообщила ТАСС.

В награждении военнослужащих участвовали Денис Майданов, Елена Север, Алла Довлатова и группа «Земляне». Артисты вручили сертификаты во время концерта, который они дали в одном из расположенных в городе госпиталей.

В июне певцы Николай Басков и Григорий Лепс пообещали заплатить миллион рублей за выведение из строя танка Вооруженных сил Украины. К инициативе певцов также присоединятся телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев. Названные представители шоу-бизнеса покрыли часть необходимой для поощрения военнослужащих суммы из личных средств.

Ранее Минобороны России сообщило, что участники спецоперации получили выплаты за уничтожение американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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    Алан Босиков
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